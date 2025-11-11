العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان

أفادت مندوبة " "، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع ، قرب موقع ومستوطنة المالكية من الجهة الشرقية لبلدة في القطاع الاوسط.

