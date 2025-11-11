Advertisement

لبنان

العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:09
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان، قرب موقع ومستوطنة المالكية من الجهة الشرقية لبلدة عيترون في القطاع الاوسط.
