حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"

تُوفي الطفل جاد سالم، من مدرسة الحريري في ، بعدما عمد إلى إخراج رأسه من "الباص"، فاصطدم بشجرة.

Advertisement



وفي هذا السياق، صدر عن ثانوية البيان التالي:

فقدت ثانوية أحد طلابها بحادث مؤسف وقع بعد وقت قصير على انصرافه من المدرسة وصعوده الى باص مدرسي خاص (ليس تابعا للمدرسة) يقله عادة ذهابا وايابا.



وفي التفاصيل أنه بتاريخ 11-11-2025 وعند نهاية الدوام المدرسي وبينما كان باص مدرسي خاص لنقل الطلاب يقل عددا منهم بعد انصرافهم من حرم الثانوية، وبعد انطلاقه بوقت قصير وعندما كان احد الطلاب وهو الطالب جاد ( من الصف الاول اساسي) يطل من نافذة الباص اثناء تحركه ، اصطدم رأسه بشجرة ما أدى الى كسر في رقبته وتم نقله الى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة.

ان ثانوية اذ تعبر عن عميق حزنها على تلميذها جاد، تعلن أنها ستتخذ صفة الإدعاء الشخصي على سائق الباص بتهمة الإهمال وعلى كل من يظهره التحقيق متسببا بوفاة تلميذها.

وتتقدم أسرة الثانوية من عائلته بأسمى آيات التعزية والمواساة مشاركين اياهم في مصابهم الأليم وسائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته و يلهمهم عظيم الصبر والسلوان".