Advertisement

لبنان

منسى بحث مع بلاسخارت تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1440928-638984734602407340.jpg
Doc-P-1440928-638984734602407340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث جرى البحث في سبل تعزيز وتفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، دعمًا للجهود اللبنانية المبذولة في هذا الإطار.
Advertisement

وأكدت بلاسخارت خلال اللقاء أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها للبنان وتعزيز استقراره ومساندة مؤسساته الوطنية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جهته، شدد اللواء منسى على استمرار التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بخروقاته المتكررة لهذا القرار.
 كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، والانسحاب من المواقع التي لا يزال يحتلّها ووقف الانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون للرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية: لبنان يعلق امالا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار الى الجنوب
lebanon 24
11/11/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
lebanon 24
11/11/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تفعيل لجنة وقف اطلاق النار وتزخيم العمل الدبلوماسي والعملياتي الأميركي
lebanon 24
11/11/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش
lebanon 24
11/11/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:26 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24