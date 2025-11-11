منسى بحث مع بلاسخارت تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، حيث جرى البحث في سبل تعزيز وتفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، دعمًا للجهود المبذولة في هذا الإطار.وأكدت بلاسخارت خلال اللقاء أن ستواصل دعمها للبنان وتعزيز استقراره ومساندة مؤسساته الوطنية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات.، شدد اللواء منسى على استمرار التعاون الوثيق بين وقوات اليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، في ظل استمرار بخروقاته المتكررة لهذا القرار.كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، والانسحاب من المواقع التي لا يزال يحتلّها ووقف الانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية.