لبنان

في تحويطة الغدير.. توقيف شخصين وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

Lebanon 24
11-11-2025 | 09:06
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصَيْن على متن درّاجتين آليّتين بترويج المخدّرات في محلّة المريجة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان وجودهما في محلّة تحويطة الغدير، وتوقيفهما على متن الدرّاجتين الآليّتين، ويُدعيان:

– ح. م. (مواليد عام 2001، لبناني)

– ع. ز. (مواليد عام 2004، لبناني)

بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على ما يلي:

• /20/ كيسًا شفّافًا من مادة السالفيا

• /14/ كيسًا تحتوي حشيشة الكيف من الحجم الكبير

• /12/ كيسًا شفّافًا بداخلها مادة الماريجوانا

• /12/ طبة شفافة صغيرة بداخلها مادة بيضاء اللون مجهولة

• /8/ طبات شفافة بداخلها أكياس سانيتا مادة بيضاء مجهولة النوع

• طبة داخل كيس شفاف بداخلها مادة بيضاء مجهولة النّوع

• /3/ أكياس تحتوي حشيشة الكيف من الحجم الصغير

• مبلغ ماليّ من العملتين اللبنانيّة والدّولار الأميركي، وهاتف خلويّ

تمّ تسليم الموقوفين مع الدرّاجتين الآليّتين والمضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
