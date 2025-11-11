Advertisement

لبنان

"لن نتخلى عن سلاحنا"... قاسم يُهدّد إسرائيل: لكلّ شيء حدّ

Lebanon 24
11-11-2025 | 09:43
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إنّ "وجود الجيش في الجنوب ربح لنا، و"المقاومة" كانت تنوب عن الدولة لمدة 42 عاماً".
وأضاف قاسم خلال إحياء "يوم الشهيد" تحت شعار "عندما نستشهد ننتصر": "لم تتمكن إسرائيل من جرّ "المقاومة" إلى تبادل النار من خلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار".
 
وأشار إلى أنّ "إسرائيل تريد التحكم في مستقبل لبنان ولا تريد الخروج من أراضيه، وتريد له أن يكون حديقة خلفية لتوسيع المستوطنات كجزء من إسرائيل الكبرى".
 
ولفت قاسم إلى أنّ "خروقات إسرائيل بالمئات خلال عام من اتفاق وقف إطلاق النار، وللأسف الحكومة اللبنانية لم تر من البيان الوزاري إلا نزع سلاح "المقاومة".
 
وسأل: "لماذا لا تضع الحكومة خطة استعادة السيادة من ضمن جدول أعمالها وتضع لها جدولاً زمنياً؟"
 
وهدّد قاسم بالردّ على هجمات إسرائيل، وقال: "لكلّ شيء حدّ".
 
وأضاف: "نحن في خطر وجودي حقيقي، ولذلك من حقنا أن نقوم بأي شيء لحماية وجودنا، ولن نتخلى عن سلاحنا الذي يمكّننا من الدفاع عن أرضنا وأهلنا".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24