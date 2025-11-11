"لن نتخلى عن سلاحنا"... قاسم يُهدّد إسرائيل: لكلّ شيء حدّ

قال لـ" " الشيخ ، إنّ "وجود الجيش في الجنوب ربح لنا، و" " كانت تنوب عن الدولة لمدة 42 عاماً".

وأضاف خلال إحياء "يوم الشهيد" تحت شعار "عندما نستشهد ننتصر": "لم تتمكن من جرّ "المقاومة" إلى تبادل النار من خلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل تريد مستقبل ولا تريد الخروج من أراضيه، وتريد له أن يكون حديقة خلفية لتوسيع كجزء من إسرائيل الكبرى".

ولفت قاسم إلى أنّ "خروقات إسرائيل بالمئات خلال عام من اتفاق وقف إطلاق النار، وللأسف لم تر من البيان الوزاري إلا نزع سلاح "المقاومة".

وسأل: "لماذا لا تضع الحكومة خطة استعادة السيادة من ضمن جدول أعمالها وتضع لها جدولاً زمنياً؟"

وهدّد قاسم بالردّ على هجمات إسرائيل، وقال: "لكلّ شيء حدّ".