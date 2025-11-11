Advertisement

لبنان

منذ انفجار المرفأ… فندق يفتح أبوابه من جديد ويعيد الأمل لوسط بيروت

Lebanon 24
11-11-2025 | 10:47
أعلن فندق Le Gray في بيان عودته إلى العمل في وسط بيروت، بعد أن خضع لعملية تجديد شاملة استمرت أربع سنوات نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت. وقد أشرف على إعادة التصميم المهندس المعماري اللبناني جلال محمود، الذي جمع بين الأناقة الكلاسيكية والرقي المعاصر مع الحفاظ على الطابع الشاعري للمدينة.
ويضم الفندق اليوم 104 غرفة وجناحًا بتصاميم جديدة، إلى جانب ثلاثة مطاعم تقدم أطباقًا من المطبخين اللبناني والأوروبي، إضافة إلى مسبح ومرافق مخصّصة للاجتماعات والاحتفالات وفق أعلى المعايير.

ويشهد الفندق أيضًا عودة الشيف اللبناني الحائز على نجمة ميشلان آلان جعم، لتقديم تجربة طهي راقية تعزز حضور لبنان على خريطة فنون الطهي العالمية.

واعتبر القائمون على الفندق أن إعادة افتتاحه تمثل خطوة لإحياء وسط بيروت اقتصاديًا وثقافيًا، وجذب الزوار من لبنان والخارج، مع التأكيد على أن العودة تحمل رمزية تتجاوز الضيافة إلى إعادة الحياة إلى قلب العاصمة.
 
