منذ انفجار المرفأ… فندق يفتح أبوابه من جديد ويعيد الأمل لوسط بيروت

أعلن فندق Le Gray في بيان عودته إلى العمل في ، بعد أن خضع لعملية تجديد شاملة استمرت أربع سنوات نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء انفجار مرفأ . وقد إعادة التصميم المهندس المعماري اللبناني جلال محمود، الذي جمع بين الأناقة الكلاسيكية والرقي المعاصر مع الحفاظ على الطابع الشاعري للمدينة.ويضم الفندق اليوم 104 غرفة وجناحًا بتصاميم جديدة، إلى جانب ثلاثة مطاعم تقدم أطباقًا من المطبخين اللبناني والأوروبي، إضافة إلى مسبح ومرافق مخصّصة للاجتماعات والاحتفالات وفق أعلى المعايير.ويشهد الفندق أيضًا عودة الشيف اللبناني الحائز على نجمة ميشلان جعم، لتقديم تجربة طهي راقية تعزز حضور على خريطة فنون الطهي العالمية.واعتبر القائمون على الفندق أن إعادة افتتاحه تمثل خطوة لإحياء وسط بيروت اقتصاديًا وثقافيًا، وجذب الزوار من لبنان والخارج، مع التأكيد على أن العودة تحمل رمزية تتجاوز الضيافة إلى إعادة الحياة إلى قلب العاصمة.