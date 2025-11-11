إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 17-10-2025، حصل في محلة إشكال بين كل من: هـ. أ. (مواليد 2004، لبناني)، وش. ن. (65 عاماً، لبناني)، أقدم خلاله (هـ. أ.) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (ش. ن.)، ما أدى إلى إصابته في رجله وبطنه، ثم فرّ إلى جهة مجهولة.على الفور، باشرت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان اختباء مطلق النار وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد مكان تواجده في محلة مجدلبعنا – قضاء عاليه.بتاريخ 24-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة. وخلال محاولة القاء القبض عليه، قاوم عناصر الدورية وحاول الفرار، إلا أنه تمت السيطرة عليه وتوقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مؤكداً أنه أقدم على إطلاق النار باتجاه ش. ن.، وأنه قام برمي المسدس المستخدم في العملية بعد فراره على أوتوستراد جبيل.أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.