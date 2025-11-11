Advertisement

لبنان

إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:03
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 17-10-2025، حصل في محلة جبيل إشكال بين كل من: هـ. أ. (مواليد 2004، لبناني)، وش. ن. (65 عاماً، لبناني)، أقدم خلاله (هـ. أ.) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (ش. ن.)، ما أدى إلى إصابته في رجله وبطنه، ثم فرّ إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان اختباء مطلق النار وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجده في محلة مجدلبعنا – قضاء عاليه.

بتاريخ 24-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة. وخلال محاولة القاء القبض عليه، قاوم عناصر الدورية وحاول الفرار، إلا أنه تمت السيطرة عليه وتوقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مؤكداً أنه أقدم على إطلاق النار باتجاه ش. ن.، وأنه قام برمي المسدس المستخدم في العملية بعد فراره على أوتوستراد جبيل.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
