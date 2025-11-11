رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ

Advertisement

وتتضمّن الزيارة لقاءات موسّعة مع شباب الجالية والأصدقاء والجمعيات والهيئات الناشطة في الشأنين الاجتماعي والسياسي، حيث سيعرض الجميّل رؤية الكتائب لمستقبل ، ويستمع في المقابل إلى ملاحظات اللبنانيين في كندا حول أوضاعهم، وكيفية إشراكهم بصورة أكبر في الحياة العامة، سواء عبر التسجيل للانتخابات أو عبر دعم المبادرات السيادية والإصلاحية.وسيكون للجميّل لقاءات روحية ورسمية، أبرزها لقاء مع راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت، ومع مطران الروم الكاثوليك ميلاد الجاويش، ومع الرهبنة المارونية في دير مار انطونيوس الكبير مع الاب مروان عيسى، تأكيدًا على البعد الكنسي والوطني للحضور اللبناني في كندا، وعلى الشراكة بين الكنائس والجالية والقوى السياسية في خدمة الإنسان اللبناني أينما كان. كما ستُعقد مقابلات مع الإعلام اللبناني – الكندي لشرح أهداف الزيارة والتطرّق إلى المستجدات في لبنان والمنطقة.وتُختَتم الزيارة بقداس إلهي لراحة نفس الشهيد الوزير والنائب الشيخ بيار الجميّل في كاتدرائية مار مارون في مونتريال، تحييه الجالية وفاءً لمسيرته الوطنية وتضحياته، وليكون ختام الزيارة بطابع روحي ووطني يجمع أبناء الطائفة وسائر اللبنانيين على ذكرى .