Advertisement

لبنان

رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:20
A-
A+


Doc-P-1440986-638984823218735129.webp
Doc-P-1440986-638984823218735129.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدأ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل زيارة إلى كندا يوم  الجمعة المقبل في 14 تشرين الثاني، يلتقي خلالها أبناء الجالية اللبنانية في مونتريال ، في إطار جولة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الانتشار والاستماع إلى آراء الشباب اللبناني في كندا حول دورهم السياسي والوطني، ولا سيّما مع اقتراب الاستحقاقات اللبنانية.
Advertisement


وتتضمّن الزيارة لقاءات موسّعة مع شباب الجالية والأصدقاء والجمعيات والهيئات الناشطة في الشأنين الاجتماعي والسياسي، حيث سيعرض الجميّل رؤية الكتائب لمستقبل لبنان، ويستمع في المقابل إلى ملاحظات اللبنانيين في كندا حول أوضاعهم، وكيفية إشراكهم بصورة أكبر في الحياة العامة، سواء عبر التسجيل للانتخابات أو عبر دعم المبادرات السيادية والإصلاحية.


وسيكون للجميّل لقاءات روحية ورسمية، أبرزها لقاء مع راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت، ومع مطران الروم الكاثوليك ميلاد الجاويش، ومع الرهبنة المارونية في دير مار انطونيوس الكبير مع الاب مروان عيسى، تأكيدًا على البعد الكنسي والوطني للحضور اللبناني في كندا، وعلى الشراكة بين الكنائس والجالية والقوى السياسية في خدمة الإنسان اللبناني أينما كان. كما ستُعقد مقابلات مع الإعلام اللبناني – الكندي لشرح أهداف الزيارة والتطرّق إلى المستجدات في لبنان والمنطقة.


وتُختَتم الزيارة بقداس إلهي لراحة نفس الشهيد الوزير والنائب الشيخ بيار الجميّل في كاتدرائية مار مارون في مونتريال، تحييه الجالية وفاءً لمسيرته الوطنية وتضحياته، وليكون ختام الزيارة بطابع روحي ووطني يجمع أبناء الطائفة وسائر اللبنانيين على ذكرى الشهداء.
مواضيع ذات صلة
رئيس "الكتائب" التقى السفير الكندي
lebanon 24
11/11/2025 21:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول ديفيد هيل إلى الصيفي حيث يستقبله رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل
lebanon 24
11/11/2025 21:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
lebanon 24
11/11/2025 21:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توم برّاك في لبنان في هذا التاريخ
lebanon 24
11/11/2025 21:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

اللبنانية

الماروني

رئيس حزب

الشهداء

الطائف

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2025-11-11
13:58 | 2025-11-11
13:42 | 2025-11-11
13:30 | 2025-11-11
13:30 | 2025-11-11
13:26 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24