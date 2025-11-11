Advertisement

لبنان

قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:28
A-
A+

Doc-P-1440988-638984826588670416.jpg
Doc-P-1440988-638984826588670416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي:
Advertisement
تُعلن المديرية العامة للأمن العام المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.
يطلب الى الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدم من الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 13/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة ، تحويل صفة ، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للإستحصال  لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم.
تذكّر المديرية العامة للأمن العام انها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء
للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
Website
http://general-security.gov.lb
Instagram
https://instagram.com/dgsglb
Facebook
https://facebook.com/DGSGLB
X
https://x.com/DGSGLB
أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.
مواضيع ذات صلة
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
lebanon 24
11/11/2025 21:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يفتح مهلة طلبات منح وتجديد التفاويض لموظفي ومندوبي المؤسسات
lebanon 24
11/11/2025 21:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: إسرائيل تمنح "حماس" مهلة حتى مساء اليوم لتحديد موقع جثامين الرهائن
lebanon 24
11/11/2025 21:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الامن العام: الراغبون في العودة من النازحين السوريين الى بلادهم يمنحون اعفاء من الضرائب والرسوم (الجديد)
lebanon 24
11/11/2025 21:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

الأمن العام الإقليمي

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

وزارة العمل

الأمن العام

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2025-11-11
13:58 | 2025-11-11
13:42 | 2025-11-11
13:30 | 2025-11-11
13:30 | 2025-11-11
13:26 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24