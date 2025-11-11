قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب

Advertisement

صدر عن البيان التالي:تُعلن المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.يطلب الى الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدم من الدوائر المعنية لدى قبل تاريخ 13/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة ، تحويل صفة ، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الإقليمية للإستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم.تذكّر العام انها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواءللإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع للأمن العام على الإنترنت:Websitehttp://general-security.gov.lbInstagramhttps://instagram.com/dgsglbFacebookhttps://facebook.com/DGSGLBhttps://x.com/DGSGLBأو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.