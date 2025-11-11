Advertisement

لبنان

بالصورة: ضبط دراجات آلية مخالفة

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:35
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار السعي المستمر لقوى الأمن الداخلي لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، ومع تصاعد نسبة الجرائم المرتكبة باستخدام الدراجات الآلية في الفترة الأخيرة، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتواريخ مختلفة وفي محلتي الضبية وجونية، من ضبط 106 دراجات آلية بأنواع مختلفة بسبب مخالفات متعددة.

تم إيداع الدراجات المفرزتين المعنيتين بناءً على إشارة القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
