بالصورة: ضبط دراجات آلية مخالفة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار السعي المستمر لقوى الأمن الداخلي لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، ومع تصاعد نسبة الجرائم المرتكبة باستخدام الدراجات الآلية في الفترة الأخيرة، تمكنت مفرزة استقصاء في وحدة ، بتواريخ مختلفة وفي محلتي الضبية وجونية، من ضبط 106 دراجات آلية بأنواع مختلفة بسبب مخالفات متعددة.



تم إيداع الدراجات المفرزتين المعنيتين بناءً على إشارة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مفرزة استقصاء جبل تضبط 106 درّاجات آلية مخالفة



صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار السعي المستمر لقوى الأمن الداخلي لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، ومع تصاعد نسبة الجرائم… pic.twitter.com/DPfNDcBthl — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 11, 2025 Advertisement