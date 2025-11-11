23
لبنان
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
Lebanon 24
11-11-2025
|
11:53
A-
A+
يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة بعد الظهر من نهار الخميس جلسة في السراي الكبير.
إليكم جدول الاعمال أدناه.
يعقد
مجلس الوزراء
عند الثالثة بعد الظهر من نهار الخميس جلسة في
السراي الكبير
.
إليكم جدول الاعمال أدناه.
