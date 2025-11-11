Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:53
A-
A+
يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة بعد الظهر من نهار الخميس جلسة في السراي الكبير.
إليكم جدول الاعمال أدناه.
Doc-P-1440997-638984842586966226.png
Doc-P-1440997-638984842586966226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة بعد الظهر من نهار الخميس جلسة في السراي الكبير.
Advertisement
إليكم جدول الاعمال أدناه.
 
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
lebanon 24
11/11/2025 21:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال
lebanon 24
11/11/2025 21:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها
lebanon 24
11/11/2025 21:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
lebanon 24
11/11/2025 21:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24

السراي الكبير

مجلس الوزراء

سراي الكبير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2025-11-11
13:58 | 2025-11-11
13:42 | 2025-11-11
13:30 | 2025-11-11
13:30 | 2025-11-11
13:26 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24