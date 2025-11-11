Advertisement

لبنان

ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-11-2025 | 13:20


عادت إلى بعض طرق لبنان ظاهرة غريبة وخطيرة، سبق أن انتشرت قبل أكثر من سنة، ولا سيما على طريق المطار، جسر الكولا، وطريق خلدة. ما يحدث هو أن بعض الأشخاص يقفون في أماكن مرتفعة أو أعلى من السيارات المارة، ومن ثم يقومون بإلقاء البيض أو الحجارة على زجاج السيارات. الهدف من هذا التصرف، بحسب مراقبين، هو إجبار السائق على التوقف لرؤية ما حدث وفحص الأضرار.
ومع توقف السائق، يكون هناك أشخاص مختبئون بالقرب من المكان، يستغلون الفرصة لسرقة الممتلكات داخل السيارة. هذه الظاهرة لا تُصنّف كحادثة سرقة عادية، بل تُشكل خطرًا على السلامة المرورية، حيث يمكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية كبيرة. وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات توثق مثل هذه الحوادث، ما أثار قلق المواطنين من تكرارها.

وفي الآونة الأخيرة، دعت الجهات الأمنية السائقين إلى توخي الحذر وعدم التوقف في أماكن مشبوهة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه فورًا، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.
 
