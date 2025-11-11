Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي عز الدين وممثلة الأمم المتحدة لبحث الخدمات وملف النازحين

Lebanon 24
11-11-2025 | 13:26
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائبة عناية عز الدين، وتم التطرق إلى عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية.
كما التقى الوزير الحجار ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، وتم البحث في سبل التعاون القائم بين الجانبين، لا سيما في ما يتعلق بملف النازحين السوريين.
