الحجار يلتقي عز الدين وممثلة الأمم المتحدة لبحث الخدمات وملف النازحين

Advertisement

استقبل والبلديات ، في مكتبه، النائبة ، وتم التطرق إلى عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية.كما التقى الوزير ممثلة مفوضية لشؤون اللاجئين في كارولينا ليندهولم بيلينغ، وتم البحث في سبل التعاون القائم بين الجانبين، لا سيما في ما يتعلق بملف السوريين.