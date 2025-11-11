Advertisement

لبنان

حرائق لبنان تتمدد: خسائر بيئية خطيرة وتحذيرات من تصحّر وارتفاع الحرارة

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
11-11-2025 | 13:30
A-
A+

Doc-P-1441035-638984913416477450.jpg
Doc-P-1441035-638984913416477450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت سلسلة الحرائق التي اندلعت على مدى يومين في عدد من المناطق اللبنانية بمشهد أعاد إحياء الخوف من اختفاء الغابات اللبنانية تدريجياً، بعدما امتدت النيران بسرعة في أحراج إقليم الخروب، وتكررت في الجنوب نتيجة القصف الإسرائيلي الذي أشعل مساحات واسعة من البساتين والأحراج القريبة من خطوط المواجهة.
Advertisement
 
الرياح الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة ساهمت في سرعة انتشار النيران، في وقت واجهت فرق الإطفاء نقصاً حاداً في العتاد والآليات، ما أطال زمن السيطرة وعمليات التبريد. إلا أن الخسارة هذه المرة لم تقتصر على الأشجار فحسب، بل طالت نظاماً بيئياً كاملاً يعتمد على هذه الأحراج كموئل رئيسي للحياة.
 
فالأضرار شملت مساحات من الصنوبر والسنديان، وهي أشجار معمّرة تشكل الرئة الطبيعية للعديد من المناطق، كما تسبب احتراقها في فقدان موائل لعشرات الأنواع من الطيور والزواحف والحشرات والكائنات الصغيرة. ومع خسارة الغطاء النباتي، تصبح التربة مكشوفة، ما يزيد من خطر الانجراف والتصحر وارتفاع الحرارة في المنطقة المحيطة.
 
وفي حديث لـ "لبنان 24"، أكد الصحافي والباحث البيئي منير قبلان أن ما يجري لا يمكن اعتباره حوادث عابرة، موضحاً أن معظم الحرائق في لبنان ليست طبيعية، بل ناتجة عن فعل بشري مباشر، سواء عن إهمال أو بفعل متعمد من مافيا الحطب التي تستغل غياب الدولة لإشعال الأحراج ثم الدخول لقطع الأشجار وبيعها. وقال إن هذا السلوك يسرّع تآكل البساط الأخضر بصورة لا يمكن تعويضها سريعاً.
 
وأشار قبلان إلى أن الحرائق الأخيرة في الجنوب فاقمت خسائر بيئية حساسة، إذ طالت أحراجاً معمرة تعتبر رئة طبيعية للمنطقة، محذراً من أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تحول مناطق واسعة نحو الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إضافة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وتعزيز ظاهرة الاحتباس الحراري محلياً.
 
ودعا إلى إعادة تفعيل جهاز حرّاس الأحراج فوراً ومن دون تأخير، وتزويده بالصلاحيات والمعدات لمنع الاعتداءات والقطع الجائر، إلى جانب استخدام أنظمة مراقبة حديثة تعتمد على الطائرات المسيّرة لرصد أي شرارة قبل امتدادها. كما شدد على ضرورة إطلاق خطط تشجير واسعة في المناطق المتضررة والجردية للحفاظ على التوازن البيئي واستعادة الغطاء النباتي.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
خبير بيئي يحذر: لبنان يواجه اليوم خطراً مرتفعاً جداً للحرائق
lebanon 24
12/11/2025 03:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من كارثة بيئية تهدّد صحة المواطنين!
lebanon 24
12/11/2025 03:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان: ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات
lebanon 24
12/11/2025 03:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة كفرحزير البيئية.. تحذير من عودة عمل المقالع
lebanon 24
12/11/2025 03:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

اللبنانية

لبنان 24

إسرائيل

الصحاف

ان لي

زويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-11-11
16:34 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:52 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24