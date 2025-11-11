Advertisement

لبنان

"القوات" ترفض التشكيك.. وتؤكد التزامها بخدمة أبناء المتن

Lebanon 24
11-11-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1441039-638984907807439232.jpg
Doc-P-1441039-638984907807439232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن منطقة المتن الشّمالي في "القوّات اللبنانية" البيان الآتي:
Advertisement

"في ضوء تداول منشور يتضمّن اتهامات وافتراءات بحقّ منسّق المنطقة المحامي ميشال الجمّال، يهمّ منطقة المتن الشّمالي في "القوّات اللبنانيّة" أن توضح للرأي العام ما يلي:

أولاً: إنّ ما يُتداول حول تأجير عقار من قبل البلدية لا يعدو كونه طلبًا من أحد أبناء البلدة لإشغال مساحة صغيرة من فضلة عقار. وقد عُرِض الموضوع على المجلس البلدي الذي تابع خطوات أولية بشأنه، إلا أنّه لم يسلك طريقه إلى التنفيذ ولم يصدر أيّ قرار بالإشغال. وعليه، كان الأجدى التحقق من المعطيات لدى الجهات المعنيّة قبل نشر معلومات مغلوطة تمسّ بسمعة أشخاص ومؤسسات.

ثانياً: إنّ ما جرى تداوله عارٍ تمامًا من الصحّة، ولا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق عبر فبركة روايات لا تمتّ إلى الواقع بصلة. وإنّ العمل البلدي والحزبي في المتن الشمالي يُمارس وفق القانون والأصول، وبما يخدم أبناء المنطقة ومصلحتهم فقط.

ثالثاً: ترفض منطقة المتن في "القوات" رفضًا قاطعًا أيّ تشكيك بنزاهة منسّقها، وتؤكّد أنّ الحملات المُغرضة التي تستهدف "القوّات اللبنانية" لن تنجح في تشويه الحقائق. كما تشدّد على استمرارها في أداء واجباتها وخدمة الناس بكلّ التزام ومسؤولية، واضعةً مصلحة المتن وأبنائه فوق أيّ اعتبار.

وتبقى "القوّات اللبنانية" المثال في العمل الجدي والمسؤول، المتمسّك بالقيم والأخلاق، تحقيقًا للخير العام".
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: موسكو ترفض أي تشكيك في مبدأ حل الدولتين
lebanon 24
12/11/2025 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: "القوات ترفض أي تأجيل للانتخابات"
lebanon 24
12/11/2025 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا هي أقرب داعم وحليف لأوكرانيا وتؤكد التزامها المطلق بمواجهة تحدي العدوان الروسي
lebanon 24
12/11/2025 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا ترفض التصعيد الاسرائيلي وتؤكد دعمها للبنان
lebanon 24
12/11/2025 03:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس البلدي

المتن الشمالي

العمل البلدي

اللبنانية

الشمالي

التزام

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-11-11
16:34 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:52 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24