Advertisement

لبنان

إجراءات مرورية في جبيل بسبب أعمال التزفيت

Lebanon 24
11-11-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1441042-638984917279110794.png
Doc-P-1441042-638984917279110794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد اوتوستراد جبيل أعمال تزفيت على المسلك الغربي، حيث تم تحويل السير الى الطريق البحرية حالات وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل السير في المحلة.
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جبيل - المسلك الغربي بسبب أعمال صيانة بالمحلة
lebanon 24
12/11/2025 03:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل بسبب أعمال صيانة في المحلة
lebanon 24
12/11/2025 03:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أعمال التزفيت والتأهيل.. هذه الطرقات مقطوعة في محافظتي بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
12/11/2025 03:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير يشرف على أعمال تزفيت لتحسين الطرقات في المنية
lebanon 24
12/11/2025 03:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق البحري

طريق البحرية

الغربي

جونية

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-11-11
16:34 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:52 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24