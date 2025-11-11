Advertisement

لبنان

عبد المسيح: رحلت عرابتي المميزة الحنونة والمعطاءة

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1441047-638984925728251663.png
Doc-P-1441047-638984925728251663.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب  النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X": "رحلت الأم التي ربّت أجيالًا وساعدت بنينا وبنات من دون أن ترزق بأولاد، المحامية المثقفة، ابنة العم الفاضل للعائلة القاضي خليل جريج، زوجة حبيبنا ونائبنا الراحل الآدمي نقولا غصن، إشبينة والدتي ورفيقتها وابنة عمها المفضّلة، عرّابتي المميّزة، الحنونة، المعطاءة، سندي التي كانت تخاف عليّ وتسأل عني كل يوم وتقف إلى جانبي في السرّاء والضرّاء، صاحبة الكلمة الهادئة والوازنة والمعتدلة، جارة الرضا لكل من جاورها، كاتمة الأسرار والحكيمة في المواقف الصعبة.
Advertisement

أطفأتِ شمعتك الأخيرة ورحلتِ على غفلةٍ إلى مكان الراحة، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد.  يمكنني أن أسرد الكثير عنك وأتحدّث عن مشوارك الطويل المليء بالعزّ والكرامة والتألّق، لكنّني سأكتفي بالقول إنّ ما عهدتِني به سيُستكمَل، وما اتّفقنا عليه سأنفّذه، والأمانة باقية في عهدي.

أما أنتِ، فارقدي بسلام يا عرّابتي، وارتقي عاليًا إلى جوار ربّك، وسلّمي على كل الأحبّة الذين سبقونا وصلّوا لأجلنا... إلى أن نلتقي. السلام لروحك يا ستّ نجاة".
 
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح حذر من محسوبيات في ملف نقل القيود: لوقف التنفيذ ومحاسبة المسؤولين
lebanon 24
12/11/2025 03:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يقترح منح العسكريين حق التصويت قبل أسبوع من المدنيين
lebanon 24
12/11/2025 03:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
lebanon 24
12/11/2025 03:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان
lebanon 24
12/11/2025 03:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24

أديب عبد المسيح

عبد المسيح

نقولا غصن

خليل جريج

المسيح

الطويل

الفاضل

نقولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-11-11
16:34 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:52 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24