22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبد المسيح: رحلت عرابتي المميزة الحنونة والمعطاءة
Lebanon 24
11-11-2025
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "X": "رحلت الأم التي ربّت أجيالًا وساعدت بنينا وبنات من دون أن ترزق بأولاد، المحامية المثقفة، ابنة العم
الفاضل
للعائلة القاضي
خليل جريج
، زوجة حبيبنا ونائبنا الراحل الآدمي
نقولا غصن
، إشبينة والدتي ورفيقتها وابنة عمها المفضّلة، عرّابتي المميّزة، الحنونة، المعطاءة، سندي التي كانت تخاف عليّ وتسأل عني كل يوم وتقف إلى جانبي في السرّاء والضرّاء، صاحبة الكلمة الهادئة والوازنة والمعتدلة، جارة الرضا لكل من جاورها، كاتمة الأسرار والحكيمة في المواقف الصعبة.
Advertisement
أطفأتِ شمعتك الأخيرة ورحلتِ على غفلةٍ إلى مكان الراحة، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. يمكنني أن أسرد الكثير عنك وأتحدّث عن مشوارك
الطويل
المليء بالعزّ والكرامة والتألّق، لكنّني سأكتفي بالقول إنّ ما عهدتِني به سيُستكمَل، وما اتّفقنا عليه سأنفّذه، والأمانة باقية في عهدي.
أما أنتِ، فارقدي بسلام يا عرّابتي، وارتقي عاليًا إلى جوار ربّك، وسلّمي على كل الأحبّة الذين سبقونا وصلّوا لأجلنا... إلى أن نلتقي. السلام لروحك يا ستّ نجاة".
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح حذر من محسوبيات في ملف نقل القيود: لوقف التنفيذ ومحاسبة المسؤولين
Lebanon 24
عبد المسيح حذر من محسوبيات في ملف نقل القيود: لوقف التنفيذ ومحاسبة المسؤولين
12/11/2025 03:23:39
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يقترح منح العسكريين حق التصويت قبل أسبوع من المدنيين
Lebanon 24
عبد المسيح يقترح منح العسكريين حق التصويت قبل أسبوع من المدنيين
12/11/2025 03:23:39
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
12/11/2025 03:23:39
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان
Lebanon 24
عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان
12/11/2025 03:23:39
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أديب عبد المسيح
عبد المسيح
نقولا غصن
خليل جريج
المسيح
الطويل
الفاضل
نقولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحضير للعودة
Lebanon 24
تحضير للعودة
17:14 | 2025-11-11
11/11/2025 05:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:34 | 2025-11-11
11/11/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: نعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية
Lebanon 24
هاني: نعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية
16:06 | 2025-11-11
11/11/2025 04:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق
Lebanon 24
هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق
15:52 | 2025-11-11
11/11/2025 03:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله ضو!
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله ضو!
15:44 | 2025-11-11
11/11/2025 03:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:14 | 2025-11-11
تحضير للعودة
16:34 | 2025-11-11
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:06 | 2025-11-11
هاني: نعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية
15:52 | 2025-11-11
هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق
15:44 | 2025-11-11
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله ضو!
15:27 | 2025-11-11
بالفيديو.. ما مصير ورقة الـ1000 ليرة؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24