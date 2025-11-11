Advertisement

لبنان

وزير الدفاع السعودي يلتقي كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:31
A-
A+

Doc-P-1441050-638984937558766344.jpg
Doc-P-1441050-638984937558766344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار المسئولين.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي يلتقي غدا وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية وكبار قادة الجيش
lebanon 24
12/11/2025 03:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
12/11/2025 03:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزيري الخارجية والحرب الأميركيين المستجدات الإقليمية والدولية
lebanon 24
12/11/2025 03:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
lebanon 24
12/11/2025 03:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

البيت الأبيض

وزير الدفاع

الأميركيين

الأمريكية

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-11-11
16:34 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:52 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24