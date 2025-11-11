هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق

Advertisement

زار الدكتور هاني، يرافقه للوزارة المهندس لويس وعدد من رؤساء المصالح وفريق عمل الوزارة، مقرّ جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي (أسبلنت) في ، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية ميشال عقل وأعضاء ، في لقاء خُصّص لبحث سبل تطوير التعاون بين والقطاع الخاص، وتنظيم سوق المستلزمات الزراعية في ، بما يضمن سلامة وحماية المزارع والمستهلك على حدّ سواء.وشكر الوزير نزار هاني، في مستهلّ كلمته رئيس وأعضاء الجمعية على مبادرتهم، مؤكداً أنّ هذا اللقاء يعكس روح الشراكة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تشكّل إحدى ركائز الخطة الوطنية للنهوض بالزراعة في لبنان. وقال:"نحن نعمل على تحديث الآليات الرقابية وضبط الجودة بما يضمن توفير مستلزمات زراعية آمنة وفعّالة، ويساهم في خفض كلفة الإنتاج، ورفع مستوى الثقة بالمنتج الوطني، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات اليومية."وأضاف الوزير أنّ الوزارة تعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية، بما يراعي الميزة التفاضلية لكل منطقة، في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2026 – 2035، والتي ترتكز على محاور الإنتاج المستدام، وتنمية سلاسل القيمة، وتشجيع الابتكار الزراعي.وشدّد هاني على أهمية تطبيق نظام تتبّع المنتج الزراعي من الحقل إلى المستهلك لضمان الشفافية والجودة، قائلاً:"كل منتج يجب أن يحمل اسم المزارع الذي أنتجه، فالمسؤولية والمصداقية تبدأ من المزرعة."وكشف الوزير أنّ عدد المزارعين المسجّلين في سجل المزارع الوطنيبلغ حتى اليوم نحو 64 ألف مزارع.كما دعا الوزير إلى تعزيز الإرشاد الزراعي الوطني ليواكب المزارعين بالتوجيه العلمي والتقني، مشدداً على الرقابة الصارمة على استخدام المبيدات الزراعية وضرورة الالتزام بـ الوصفة الزراعية المعتمدة حمايةً للصحة العامة ولسمعة الإنتاج الوطني.وفي الختام، كانت مداخلة للمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، الذي شكر الجمعية على تعاونها، مثمّناً "الدور الريادي الذي تلعبه في دعم الزراعة وتأمين المستلزمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة."واستمع الوزير إلى مطالب وأسئلة الحاضرين، مؤكداً انفتاح الوزارة على الحوار الدائم مع كل مكوّنات القطاع الزراعي لتحقيق الأهداف المشتركة.وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الجمعية السيد ميشال عقل درعين تقديريين إلى الوزير نزار هاني والمدير العام لويس لحود عربون وفاء وتقدير لدورهما وجهودهما في دعم القطاع الزراعي اللبناني.