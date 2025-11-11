Advertisement

لبنان

عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله ضو!

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:44
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "مؤسف أن نسمع من أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، كلامًا يمجّد العمليات الانتحارية. مؤسف، لكنه ليس غريبًا في ثقافةٍ جعلت الموت بطولةً والحياة تفصيلًا. هناك شعوب تبني مجدها بالعلم والعمل والإبداع، وهنا من يفاخر بتقديس الموت والحروب ونشر ثقافة الفناء".
تابع: "الفرق بيننا وبينهم هو أن البعض يرى في الحياة فرصة للكرامة، فيما يراها آخرون ساحةً للموت باسم الأيديولوجيا".
