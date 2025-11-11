"اللقاء التشاوري الوطني" الفلسطيني... في وجه "فتح"

Advertisement

كتب محمد دهشة في" نداء الوطن"؛ في مشهدٍ يجسّد عمق الانقسام الفلسطيني على الساحة ، ولا سيّما بين حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير من جهة، وحركة " " وتحالف القوى الفلسطينية من جهة أخرى، وُلد "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" كإطار سياسي جديد يجمع قوىً وطنية وإسلامية متعددة من خارج مظلة المنظمة.وقد جاءت ولادة الإطار في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول قضية السلاح الفلسطيني في ، ويضم الإطار الجديد مروحةً واسعة من القوى الفلسطينية: "تحالف القوى الفلسطيني" وفيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، "القوى الإسلامية" وفي مقدمها "عصبة " و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، " الشعبية لتحرير "، " الله" بقيادة جمال سليمان، إضافةً إلى " الإصلاحي" في حركة "فتح" برئاسة العميد محمود عبد الحميد اللينو.وتؤكد مصادر فلسطينية أن القوى المنضوية في الإطار نجحت في إعداد رؤية موحّدة في مقاربة ملف السلاح، تقوم على التأكيد ضمنيًا بعدم وجود سلاحٍ ثقيل داخل المخيمات، والإشارة إلى أن القوى الفلسطينية التي شاركت في "حرب الإسناد" انطلاقًا من الجبهة الجنوبية اللبنانية كانت قد استخدمت سلاح " "، ثم أعادت ما تبقى منه بعد وقف الحرب. وأكد الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه، أن اللقاء يهدف إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة التحديات المتعلقة بالوجود الفلسطيني في المخيمات وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. وسيتناول قضايا ساخنة وعلى رأسها ملف الأونروا وتقليص خدماتها والإجراءات التي تتخذها إدارتها الجديدة تجاه . وأضاف أن اللقاء يسعى أيضًا إلى تنسيق المواقف مع الجهات الرسمية اللبنانية بما يخدم المصالح المشتركة للساحتين اللبنانية والفلسطينية.