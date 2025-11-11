Advertisement

لبنان

حريق فجرا داخل محل في التبانة.. والأضرار مادية

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:18
اندلع فجر اليوم الأربعاء حريق داخل أحد محال الأدوات الكهربائية عائد للمدعو "ح.ح" في محلة التبانة - طرابلس قرب مسجد الناصري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وسارع أهالي المنطقة لإخماد النيران التي التهمت كامل محتويات المحل.

وأفادت المعلومات أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وعُلم ان ان سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي. 
 
