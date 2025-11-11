حريق فجرا داخل محل في التبانة.. والأضرار مادية

Advertisement

اندلع فجر اليوم الأربعاء حريق داخل أحد محال الأدوات الكهربائية عائد للمدعو "ح.ح" في محلة - قرب ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وسارع أهالي المنطقة لإخماد النيران التي التهمت كامل محتويات المحل.وأفادت المعلومات أن الأضرار اقتصرت على الماديات.وعُلم ان ان سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي.