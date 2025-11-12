Advertisement

لبنان

الجميّل ردًا على قاسم: سلاح الحزب بات لترهيب اللبنانيين

Lebanon 24
12-11-2025 | 00:52
A-
A+
Doc-P-1441162-638985308970179193.jpg
Doc-P-1441162-638985308970179193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على كلمة الامين العام ل"حزب الله" الشيخ  نعيم قاسم بشأن السلاح، فكتب على حسابه على منصة"اكس": " إذا كان السلاح لا يُهدّد المستوطنات الشمالية ولا يعني جنوب الليطاني، حسب التصريح الأخير للشيخ نعيم، فهو بالتأكيد بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
الجميّل: كتاب "الحزب" يخيّر لبنان بين الوجود والتخلي عن السيادة
lebanon 24
12/11/2025 09:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يحرّض على خطة ترامب و"الحزب" يدعم موقف حماس
lebanon 24
12/11/2025 09:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الحياد هو لمصلحة جميع اللبنانيين واقتراحنا ليس فئويًّا بل هو للجميع
lebanon 24
12/11/2025 09:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
lebanon 24
12/11/2025 09:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الكتائب اللبنانية

النائب سامي

حزب الكتائب

المستوطنات

نعيم قاسم

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-11-12
02:23 | 2025-11-12
02:20 | 2025-11-12
02:15 | 2025-11-12
02:09 | 2025-11-12
02:05 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24