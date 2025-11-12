24
الجميّل ردًا على قاسم: سلاح الحزب بات لترهيب اللبنانيين
Lebanon 24
12-11-2025
|
00:52
علّق رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل على كلمة الامين العام ل"
حزب الله
" الشيخ
نعيم قاسم
بشأن السلاح، فكتب على حسابه على منصة"اكس": " إذا كان السلاح لا يُهدّد
المستوطنات
الشمالية ولا يعني جنوب
الليطاني
، حسب التصريح الأخير للشيخ نعيم، فهو بالتأكيد بات لترهيب اللبنانيين والضغط على المؤسسات والتأثير على الانتخابات".
