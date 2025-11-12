Advertisement

لبنان

متري: شكرا للمسؤولين السوريين مبادرتهم الطيبة

Lebanon 24
12-11-2025 | 00:55
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري عبر منصة "اكس":" ‏شكرا للمسؤولين السوريين الذي اتصلوا بنا وعرضوا مساعدة وزارة الطوارئ في اخماد الحرائق.  
تشهد هذا البادرة الطيبة على روحية التضامن التي تسود العلاقة بين سوريا ولبنان".
