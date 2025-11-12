متري: شكرا للمسؤولين السوريين مبادرتهم الطيبة

Advertisement

كتب نائب الدكتور عبر منصة "اكس":" ‏شكرا للمسؤولين السوريين الذي اتصلوا بنا وعرضوا مساعدة في اخماد الحرائق.تشهد هذا البادرة على روحية التضامن التي تسود العلاقة بين ولبنان".