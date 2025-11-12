Advertisement

لبنان

جمعية AIA تطلق مطالب للحفاظ على سلامة المستهلك والسلامة المرورية

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:11
اكَّدَت جَمعيَّةُ مُمثِّلي الصّانِعينَ العالَميِّينَ لِلمَركَباتِ في لُبنانَ (AIA)، خِلالَ مُشارَكتِها في افتتاحِ مَعرِضِ السَّيّاراتِ الكَهرَبائِيَّةِ وَالهَجينَةِ (e-MotorShow)،  مَجمُوعَةٍ مِنَ المَطالِبِ الأَساسيَّةِ لِضَمانِ سَلامَةِ المُستَهلِكِ وَالسَّلامَةِ المُرورِيَّةِ في آنٍ.
في هٰذا الإطارِ، دَعَتِ الجَمعيَّةُ المُستَهلِكينَ إلى" عَدمِ شِراءِ أَيِّ مَركَبَةٍ دُونَ الحُصولِ على كَفالَةِ المَصنَعِ الأَصيلة".


وذكِّرت الجمعيّةُ المواطنين بأنّ "المركباتِ التي يتمّ شراؤها فقط من وكيلٍ مُعتَمَدٍ من قِبَلِ الشركةِ المصنّعة هي التي تستفيد من حملاتِ الاسترداد (Recall Campaigns) ومن التحديثاتِ التقنيّةِ المستمرّة التي تَفرِضُها وتُشرفُ عليها الشركاتُ المصنّعة. وتُعتَبَر هذه الإجراءاتُ أساسيّةً لضمانِ سلامةِ المُستخدِم، والحفاظِ على الأداءِ السليمِ للمركبة، وتأمينِ السلامةِ المروريّة".


ونبهت الى" ضرورة عدم استِخدامِ طرق الإطفاء التَّقليدِيَّةِ في حال نُشوبِ حَريقٍ في مَركَبَةٍ كَهرَبائِيَّةٍ".


وطالبت الدولَة ب "تَحديث تجهيزات الدِّفاع المدني وتدريب عناصره لِتَـمكينِهِ مِن مُعالجَةِ الحَرائِقِ المُرتَبِطَةِ بِالمَركَباتِ الكَهرَبائِيَّةِ وَبَطّارِيّاتِ اللِّيثيوم".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24