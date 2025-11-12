جمعية AIA تطلق مطالب للحفاظ على سلامة المستهلك والسلامة المرورية

Advertisement

في هٰذا الإطارِ، دَعَتِ الجَمعيَّةُ المُستَهلِكينَ إلى" عَدمِ شِراءِ أَيِّ مَركَبَةٍ دُونَ الحُصولِ على كَفالَةِ المَصنَعِ الأَصيلة".وذكِّرت الجمعيّةُ المواطنين بأنّ "المركباتِ التي يتمّ شراؤها فقط من وكيلٍ مُعتَمَدٍ من قِبَلِ الشركةِ المصنّعة هي التي تستفيد من حملاتِ الاسترداد (Recall Campaigns) ومن التحديثاتِ التقنيّةِ المستمرّة التي تَفرِضُها وتُشرفُ عليها الشركاتُ المصنّعة. وتُعتَبَر هذه الإجراءاتُ أساسيّةً لضمانِ سلامةِ المُستخدِم، والحفاظِ على الأداءِ السليمِ للمركبة، وتأمينِ السلامةِ المروريّة".ونبهت الى" ضرورة عدم استِخدامِ طرق الإطفاء التَّقليدِيَّةِ في حال نُشوبِ حَريقٍ في مَركَبَةٍ كَهرَبائِيَّةٍ".وطالبت الدولَة ب "تَحديث تجهيزات الدِّفاع المدني وتدريب عناصره لِتَـمكينِهِ مِن مُعالجَةِ الحَرائِقِ المُرتَبِطَةِ بِالمَركَباتِ الكَهرَبائِيَّةِ وَبَطّارِيّاتِ اللِّيثيوم".