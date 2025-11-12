Advertisement

لبنان

إعلامية على خط انتخابات نقابة المحامين بلهجة عدائية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1441177-638985328743321370.jpg
Doc-P-1441177-638985328743321370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم ان اعلامية "جدلية" دخلت على خط انتخابات نقابة المحامين في بيروت، وتقوم باجراء اتصالات مكثفة بالمحامين لحضهم على دعم مرشحين معينين.
Advertisement
وبحسب المصدر فقد فوجئ المحامون بلهجتها العدائية ضد جهة سياسية تخوض الانتخابات ايضا، وهي من الخط نفسه ويفترض ان علاقة ود تربطها بها منذ وقت طويل.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين
lebanon 24
12/11/2025 09:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خارطة انتخابات نقابة المحامين: الحسم للمحامي المستقل
lebanon 24
12/11/2025 09:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات نقابة المحامين: إحصاء دقيق بالتوجهات والنسب
lebanon 24
12/11/2025 09:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
lebanon 24
12/11/2025 09:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-11-12
02:23 | 2025-11-12
02:20 | 2025-11-12
02:15 | 2025-11-12
02:09 | 2025-11-12
02:05 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24