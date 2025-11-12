إعلامية على خط انتخابات نقابة المحامين بلهجة عدائية

Advertisement

علم ان اعلامية "جدلية" دخلت على خط انتخابات ، وتقوم باجراء اتصالات مكثفة بالمحامين لحضهم على دعم مرشحين معينين.وبحسب المصدر فقد فوجئ المحامون بلهجتها العدائية ضد جهة سياسية تخوض الانتخابات ايضا، وهي من الخط نفسه ويفترض ان علاقة ود تربطها بها منذ وقت طويل.