Advertisement

لبنان

هذه قصة صلاة "طلب الأمطار"!

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
12-11-2025 | 02:30
A-
A+

Doc-P-1441193-638985353303348349.jpg
Doc-P-1441193-638985353303348349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بناءً على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية المواطنين والمشايخ هذا العام للمشاركة في صلاة الاستسقاء طلبًا لنزول المطر وغيث الأرض. لكن ما قصة هذه الصلاة ؟
Advertisement

صلاة طلب المطر تمثل في كل من الإسلام والمسيحية طقسًا جماعيًا للتضرع إلى الله عند الجفاف أو نقص الغيث، وهي تجمع بين الجانب الروحي والاجتماعي، إذ يذكّر المؤمنين بالتوبة ومراجعة الذات والاعتماد الكامل على رحمة الله.

في الإسلام، تعود صلاة الاستسقاء إلى عهد النبي محمد، وهي مستمدة مباشرة من سنته. فقد ورد في كتب السيرة أن النبي، عند وقوع الجفاف، كان يخرج مع الصحابة إلى مكان مكشوف خارج المدينة، غالبًا إلى البيداء، ويصلي ركعتين جهراً، ثم يخطب ويكثر من الدعاء لله بأن ينزل المطر ويغيث الأرض.

وكان الصحابة يرفعون أكفهم بالدعاء ويكثرون من الاستغفار والصلاة على النبي، تعبيرًا عن تواضعهم وخضوعهم أمام قدرة الله.

وتشمل صلاة الاستسقاء في الإسلام اليوم عدة أبعاد وممارسات، فهي تشمل الخطبة الجماعية التي يذكّر فيها الإمام الناس بضرورة التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله، كما تؤكد على أهمية الوحدة والتعاون الاجتماعي في مواجهة الشدائد الطبيعية.

ويستمر المسلمون حتى اليوم في إقامة صلاة الاستسقاء عند طول الجفاف أو ضعف المطر.

أما في التقليد المسيحي، فلا يوجد طقس رسمي يُسمّى "صلاة الاستسقاء" بنفس المعنى المعتمد في الإسلام، لكن هناك ممارسات مشابهة تهدف لطلب المطر والغيث، مستندة جزئيًا إلى قصة النبي إيليا في العهد القديم، كما وردت في سفر الملوك الأول (17–18).

ففي زمن حكم الملك آخاب وزوجته إيزابل، انقطع المطر عن الأرض ثلاث سنوات وستة أشهر بسبب ابتعاد الشعب عن الله وعبادتهم للأصنام، خصوصًا البعل، إله الأمطار عند الكنعانيين.
دعا النبي إيليا الشعب إلى العودة لعبادة الله وحده، وتحدّى أنبياء البعل في جبل الكرمل، حيث أقام مذبحًا ودعا الله ليُظهر قدرته، فأرسل الله نارًا من السماء وأحرق الذبيحة. وبعد هذا الحدث، صلّى إيليا إلى الله مرة أخرى بتضرع خالص لعودة المطر، فاستجاب الله ونزل الغيث، وأُنهى الجفاف.

في العصور الوسطى، نشأت في الكنيسة الغربية ما يُعرف بـ Rogation Days  أو أيام الاستعطاف، وهي أيّام خصصت للصلاة الجماعية والمواكب لتضرّع من أجل الحصاد ونزول المطر والحماية من الكوارث الطبيعية.

بدأ هذا التقليد في فرنسا في القرن الخامس تقريبًا على يد أسقف فينّي يُدعى مامرتوس، وتمّ تثبيت هذه الطقوس لاحقًا في روما في عهد غريغوريوس الكبير حوالى سنة 600 ميلادية.

 وشملت الممارسات مواكب عامة يسير فيها المؤمنون حاملين الصلبان ويزورون الحقول والأراضي الزراعية، مع تلاوة التراتيل والصلوات التي تطلب بركة الله للغلات ونزول المطر.

وكان التركيز الروحي ليس على المطر وحده، بل على مراجعة الذات والاعتراف بالخطايا والتوبة.

ولا تزال حتى اليوم بعض الطوائف المسيحية الريفية تحافظ على هذه الممارسة، خاصة في المجتمعات الزراعية.

وبذلك تظل الفكرة الأساسية المشتركة لـ "صلاة طلب الأمطار" بين الديانتين هي الدعاء الجماعي والتضرع إلى الله طلبًا للغيث، مع التوبة والوعي الروحي والاجتماعي في مواجهة شح المطر والكوارث الطبيعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
من غزة إلى لبنان وإيران.. قصة وحدة عسكريّة إسرائيلية وصلت إلى "جبهة بعيدة"
lebanon 24
12/11/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
lebanon 24
12/11/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
lebanon 24
12/11/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بين جنبلاط و "المستقبل".. هذه قصة "المقعد السني" في الشوف
lebanon 24
12/11/2025 12:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المديرية العامة

اللبنانية

المسيحية

الجمهوري

امل على

جمهورية

مسيحية

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2025-11-12
05:00 | 2025-11-12
04:59 | 2025-11-12
04:55 | 2025-11-12
04:53 | 2025-11-12
04:48 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24