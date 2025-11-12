Advertisement

لبنان

لضمان السلامة المرورية وحماية المُستهلك.. نداءٌ من جمعية "AIA"

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1441200-638985359186447759.PNG
Doc-P-1441200-638985359186447759.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت جمعية ممثلي الصانعين العالميين للمركبات في لبنان (AIA)، خلال مشاركتها في افتتاح معرض السيارات الكهربائية والهجينة (e-MotorShow)، على مجموعة من المطالب الأساسية لضمان سلامة المستهلك والسلامة المرورية في آن.
Advertisement


وفي هذا الإطار، دعت الجمعية المستهلكين إلى عدم شراء أي مركبة دون الحصول على كفالة المصنع الأصيلة.


كذلك، تذكر الجمعية المواطنين بأن المركبات التي يتم شراؤها فقط من وكيل معتمد من قبل الشركة المصنعة هي التي تستفيد من حملات الاسترداد (Recall Campaigns) ومن التحديثات التقنية المستمرة التي تفرضها وتشرف عليها الشركات المصنعة، وتعتبر هذه الإجراءات أساسية لضمان سلامة المستخدم، والحفاظ على الأداء السليم للمركبة، وتأمين السلامة المرورية.


أيضاً، تنبه الجمعية المواطنين إلى ضرورة عدم استخدام طرق الإطفاء التقليدية في حال نشوب حريق في مركبة كهربائية.


وفي الختام، تطلب الجمعية من الدولة تحديث تجهيزات الدفاع المدني وتدريب عناصره لتمكينه من معالجة الحرائق المرتبطة بالمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم.
مواضيع ذات صلة
جمعية AIA تطلق مطالب للحفاظ على سلامة المستهلك والسلامة المرورية
lebanon 24
12/11/2025 12:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
lebanon 24
12/11/2025 12:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
lebanon 24
12/11/2025 12:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
lebanon 24
12/11/2025 12:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

معرض السيارات الكهربائية

جمعية المستهلك

طاريا

بالمر

الحص

ساسي

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2025-11-12
05:00 | 2025-11-12
04:59 | 2025-11-12
04:55 | 2025-11-12
04:53 | 2025-11-12
04:48 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24