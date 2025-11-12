Advertisement

لبنان

في زحلة.. توقيف شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من الكبتاغون

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:50
Doc-P-1441217-638985379086565864.jpeg
Doc-P-1441217-638985379086565864.jpeg photos 0
في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة آفة المخدرات والحدّ من انتشارها، تمكّنت دورية من المديرية الإقليمية في البقاعمكتب زحلة، من توقيف السوريين  (أ. ع.) و(م. ع.) بجرم ترويج المخدرات بين منطقتي زحلة وبرّ الياس.
وقد ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافةً إلى مواد مخدّرة أخرى كانت موضبة  ومعدّة للترويج.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً لإشارة القضاء المختص.
