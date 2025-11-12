في زحلة.. توقيف شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من الكبتاغون

Advertisement

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها لمكافحة آفة المخدرات والحدّ من انتشارها، تمكّنت دورية من في – ، من توقيف السوريين (أ. ع.) و(م. ع.) بجرم ترويج المخدرات بين منطقتي وبرّ الياس.وقد ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافةً إلى مواد مخدّرة أخرى كانت موضبة ومعدّة للترويج.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً لإشارة المختص.