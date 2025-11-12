Advertisement

لبنان

عبد الله: ننتظر الإجراءات المطلوبة في حق المصارف الخالفة

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:52
كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "اكس":"اشكر الاستاذ نادر حداد، عضو هيئة الرقابة على المصارف، على اتصاله وافادته لي بالتعميم الصادر من قبل الهيئة للحد من سياسة قنص الأموال التي تمارسها المصارف بحق حسابات المواطنين. بانتظار الاجراءات المطلوبة بحق المصارف المخالفة".
