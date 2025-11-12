24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان من المكتب الإعلامي للنائب كنعان.. هذا مضمونه
Lebanon 24
12-11-2025
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
للنائب
إبراهيم كنعان
البيان الآتي:"بعد إصرار البعض على قلب الوقائع وأبسط المفاهيم المعتمدة في المجتمعات الديموقراطية، واعتبار اللجوء إلى
القضاء
لإحقاق الحق بمثابة كم للأفواه، بينما القضاء هو المرجع الوحيد الضامن للحقيقة والحامي للحريات التي نؤمن بها ونعتبرها حقاً لكل مواطن، ويكفلها
الدستور
وسقفها القانون، لا الاعتداء عليها والتجريح والتشهير والقدح والذم والتزوير والجرائم والمخالفات، نؤكّد ان مراجعة
النائب كنعان
للقضاء هي تحديداً للرد على الاعتداءات الواضحة على شخصه وكرامته وسمعته ، كما للحفاظ على الحقيقة لا التضليل والفوضى والاتهامات الغوغائية الممنهجة والمرفقة بالسباب والشتائم والتهديد والتهويل على صفحات التواصل الإجتماعي كوسيلة للتهرّب من المحاسبة والمساءلة، والتي هي بالعادة من عدة شغل الأنظمة البوليسية والأحزاب الدكتاتورية التي نستغرب أن يعتمدها البعض اليوم ويمارسها ضدّه".
Advertisement
تابع البيان:" نأسف لما وصل إليه البعض من منطق أعوج أو حتى لا منطق، إذ يسمح هذا البعض لنفسه بالاحتكام الى القضاء مئات المرات، بينما يصف اعتماد النائب
كنعان
الأسلوب نفسه تهديداً للناشطين وتعدّياً على الحرية".
وختم:" إن النائب كنعان لم يحبّذ يوماً النزاعات القضائية ولا الشخصية ، ويؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير تحت سقف القانون، ولكنه لا يمكنه التخلي عن حقّه الدستوري بالدفاع عن كرامته وسمعته كما الحقيقة من خلال الإحتكام إلى القضاء عند الاقتضاء. ويتمنى على الآخرين إعتماد الأصول نفسها، بدل قلب المواقع والحقائق والوقائع وتعميم الفوضى كأداة سياسية أو انتخابية".
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من الجيش.. هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا مضمونه
12/11/2025 12:12:28
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
12/11/2025 12:12:28
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للأمم المتحدة بشأن لبنان... هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان للأمم المتحدة بشأن لبنان... هذا مضمونه
12/11/2025 12:12:28
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لرابطة الأساتذة المتعاقدين.. هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان لرابطة الأساتذة المتعاقدين.. هذا مضمونه
12/11/2025 12:12:28
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
النائب كنعان
مكتب الإعلام
الدستور
القضاء
كنعان
ستوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذه المنطقة.. توقيف قاصرين يروّجون المخدرات
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. توقيف قاصرين يروّجون المخدرات
05:01 | 2025-11-12
12/11/2025 05:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة في خطاب الشيخ قاسم.. هل يمهّد لجولة جديدة من النار في الجنوب؟
Lebanon 24
قراءة في خطاب الشيخ قاسم.. هل يمهّد لجولة جديدة من النار في الجنوب؟
05:00 | 2025-11-12
12/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
Lebanon 24
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
04:59 | 2025-11-12
12/11/2025 04:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
Lebanon 24
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
04:55 | 2025-11-12
12/11/2025 04:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره
Lebanon 24
سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره
04:53 | 2025-11-12
12/11/2025 04:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:01 | 2025-11-12
في هذه المنطقة.. توقيف قاصرين يروّجون المخدرات
05:00 | 2025-11-12
قراءة في خطاب الشيخ قاسم.. هل يمهّد لجولة جديدة من النار في الجنوب؟
04:59 | 2025-11-12
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
04:55 | 2025-11-12
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
04:53 | 2025-11-12
سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره
04:48 | 2025-11-12
جعجع تسلّم دعوة من وفد دير بزمار للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24