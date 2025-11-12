بيان من المكتب الإعلامي للنائب كنعان.. هذا مضمونه

Advertisement

تابع البيان:" نأسف لما وصل إليه البعض من منطق أعوج أو حتى لا منطق، إذ يسمح هذا البعض لنفسه بالاحتكام الى القضاء مئات المرات، بينما يصف اعتماد النائب الأسلوب نفسه تهديداً للناشطين وتعدّياً على الحرية".وختم:" إن النائب كنعان لم يحبّذ يوماً النزاعات القضائية ولا الشخصية ، ويؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير تحت سقف القانون، ولكنه لا يمكنه التخلي عن حقّه الدستوري بالدفاع عن كرامته وسمعته كما الحقيقة من خلال الإحتكام إلى القضاء عند الاقتضاء. ويتمنى على الآخرين إعتماد الأصول نفسها، بدل قلب المواقع والحقائق والوقائع وتعميم الفوضى كأداة سياسية أو انتخابية".