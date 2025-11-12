إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 93 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 93: اعشاب:64، اطارات:1، اعشاب + اشجار:6، مؤسسات:5، نفايات:10، منازل:1، كهرباء:2، آليات متنوعة:3، غرفة لتجميع الحطب:1.-اسعاف:12: حالات طارئة:5، حوادث سير:4، نقل مرضى:3-خدمات عامة: 4-سلامة عامة: 2