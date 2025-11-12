Advertisement

لبنان

مخزومي للشيخ قاسم: السلاح خارج الدولة يفقد معناه

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:26
توجه النائب فؤاد مخزومي الى الامين العام ل"حزب الله الشيخ نعيم قاسم  كانبا عبر منصة "اكس": "إلى الشيخ نعيم قاسم: إذا كان النصر يعني عدم الردّ تفاديًا للحرب،  وهو موقف نتفق عليه لأن لبنان لا يحتمل حربًا جديدة،  فالسلاح خارج الدولة يفقد معناه".
اضاف:" حان الوقت لتطبيق قرارات الحكومة التي أنتم جزءٌ منها، وتسليم السلاح إلى الدولة، رحمةً بلبنان وشعبه من الكوارث المتكرّرة. فبناء الدولة، ووضع كل السلاح تحت سلطتها، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية هو الطريق إلى السلام والازدهار وخلق فرص العمل". 
