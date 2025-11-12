محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس

قامت محافظ بالإنابة ، وقائمقاما بشري ربى الشفشق، والمنية جان الخولي، بزيارة تهنئة إلى في ، في مقر النقابة في طرابلس، بحضور النقيب الاسبق واعضاء ، حيث قدموا له التهاني بانتخابه نقيبا، متمنين له وللمجلس التوفيق في مهامهم النقابية.

وأشادت المحافظ الرافعي بدور في" ترسيخ العدالة وصون حقوق المواطنين"، مؤكدة "استعداد المحافظة للتعاون مع النقابة في كل ما يخدم الشأن العام ويعزز سلطة القانون في الشمال".

بدوره، شكر النقيب المحافظ الرافعي والقائمقامين على زيارتهم، مقدرا "مبادرتهم الكريمة"، ومؤكدا "حرص النقابة على التعاون الوثيق مع لما فيه مصلحة طرابلس والشمال ولبنان عموما".