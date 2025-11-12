Advertisement

لبنان

محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:55
 قامت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، وقائمقاما بشري ربى الشفشق، والمنية جان الخولي، بزيارة تهنئة إلى نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر، في مقر النقابة في طرابلس، بحضور النقيب الاسبق سامي الحسن واعضاء مجلس النقابة، حيث قدموا له التهاني بانتخابه نقيبا، متمنين له وللمجلس التوفيق في مهامهم النقابية.

وأشادت المحافظ الرافعي بدور نقابة المحامين في" ترسيخ العدالة وصون حقوق المواطنين"، مؤكدة "استعداد المحافظة للتعاون مع النقابة في كل ما يخدم الشأن العام ويعزز سلطة القانون في الشمال".

بدوره، شكر النقيب ضاهر المحافظ الرافعي والقائمقامين على زيارتهم، مقدرا "مبادرتهم الكريمة"، ومؤكدا "حرص النقابة على التعاون الوثيق مع الإدارات الرسمية لما فيه مصلحة طرابلس والشمال ولبنان عموما".

