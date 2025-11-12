Advertisement

لبنان

انتخابياً.. العين على "رجل أعمال"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-11-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1441286-638985463514409671.png
Doc-P-1441286-638985463514409671.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت مصادر سياسية عن طرح اسم أحد رجال الأعمال البارزين للترشح للانتخابات النيابية عام 2026 عن دائرة بيروت الثانية.
Advertisement
 
 
اسم الشخص المذكور جرى تداوله في كواليس الحركة الانتخابية البيروتية، لكن أمر ترشحه ليس محسوماً حتى الآن، علماً أنه من الشخصيات المعروفة ولها أثرها في الشأن الرياضي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
lebanon 24
12/11/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
lebanon 24
12/11/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك سياسي لافت والعين على "المحافظ"
lebanon 24
12/11/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في المنطقة الواقعة بين ديرقانون رأس العين والسماعية قرب صور
lebanon 24
12/11/2025 14:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دائرة بيروت الثانية

دائرة بيروت

الانتخابية

الرياض

بيروتي

بيروت

رياضي

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:29 | 2025-11-12
07:24 | 2025-11-12
07:21 | 2025-11-12
07:16 | 2025-11-12
07:10 | 2025-11-12
07:07 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24