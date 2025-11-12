دريان في قمة إسطنبول: دار الفتوى لم تتخلّ يوماً عن القضية الفلسطينية

Advertisement

القى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، كلمة في خلال مشاركته في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة التي عقدت في إسطنبول بعنوان: " من اجل غزة", وقال : "منذ اللحظة الأولى للعدوان الصهيوني على أهلنا في غزة لم نتوان لحظة عن مساندتها في المواقف والتصريحات بل وصلنا لقلب غزة للوقوف مع أهلنا".أضاف :"نحن الفتوى لم نتخل ابدا عن القضية منذ سنوات بل منذ عقود من الزمان، كنا في الرائدين في دعم القضية الفلسطينية من أجل تحريرها من العدو الصهيوني المغتصب، ودار الفتوى منذ عقود أنشأت صندوق الخير لإغاثة الشعب الفلسطيني وقدمنا من إمكاناتنا المتواضعة كل الدعم لأهل غزة، من مساعدات غذائية وعينية ومالية في أصعب الظروف في هذه الحرب، وهذا واجبنا تجاه أهلنا وتجاه قضيتنا، وقد وصلنا حتى في أشرس المعارك على غزة إلى قلب غزة بمساعداتنا الإنسانية ومازال صندوق الخير التابع لدار الفتوى يقوم إلى الآن وسيبقى يقدم الدعم اللازم حسب قدرتنا وطاقاتنا لغزة ولأهل غزة".أضاف: "أطلقنا توجيهات واضحة وصريحة لجميع العلماء في لبنان لتخصيص الخطبة الثانية من يوم الجمعة لفلسطين والدعاء لأهلنا بالنصر والتمكين ودعونا كل في لبنان لدعم غزة في كل المجالات التي تحتاج اليها، وجمعت التبرعات من أهلنا في لبنان بكل صدقية وأمانة وسلمت لصندوق الخير التابع لدار الفتوى الذي يعمل على إيصالها إلى مستحقيها".وختم المفتي دريان :"نعم نحن في لبنان مساندون، مساندة مهمة لإخواننا شعب الصامد الذي نعتز بدفاعه عن أرضه وعرضه رغم ارتقاء آلاف وسقوط الجرحى والمعوقين، لن تستطيع أن تكسر إرادة أهل غزة وأنا أقول اليوم أنه بفضل مساعدتكم جميعا لغزة لن تنكسر إرادة أهل غزة من جديد". (الوكالة الوطنية)