تقرير إماراتيّ: تشويش الكتروني إسرائيليّ يستهدف لبنان!

نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ عن مصادر أمنية لبنانية رفيعة قولها إنَّ " نفذت بداية الأسبوع الجاري عملية تشويش إلكتروني شملت كل مواقع في البلدات الحدودية ومناطق أخرى في الضاحية الجنوبية للعاصمة ، فيما يمكن اعتباره إنذاراً نهائياً قبل اندلاع الحرب المُحتملة".

وذكر الموقع أنَّ "عملية التشويش الالكتروني التي نفذتها إسرائيل تعد الأكبر منذ حرب 2006، إذ استهدفت شبكات الاتصال التابعة ل"حزب الله"، إضافة إلى أنظمة توجيه المسيّرات ورادارات الدفاع الجوي في بعض البلدات ".





وكشف الموقع أن "عملية التشويش استمرت لفترة قصيرة، مستهدفة أيضاً رادارات الدفاع الجوي في بعض البلدات اللبنانية التابعة لنفوذ"حزب الله"، وفق المصادر ذاتها التي اعتبرت أن التشويش الإلكتروني يمكن تصنيفه من قبل مرجعيات عسكرية بأنه إنذار نهائي قبل الاجتياح البري المحتمل".





وكانت تقارير إسرائيلية متطابقة، كشفت عن استعدادات إسرائيلية مكثفة لعملية عسكرية محدودة ضد حزب الله في أنحاء مختلفة من ، بما فيها العاصمة بيروت، قد تستمر أسابيع قليلة، من أسبوعين إلى ثلاثة، كحد أقصى في السيناريوهات الأولية.





وتأتي المعلومات عن عملية التشويش التي نفذتها وحدة الحرب الإلكترونية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات فوق مناطق واسعة من لبنان، ومن ضمنها بيروت وضاحيتها الجنوبية وبلدات حدودية في الجنوب.