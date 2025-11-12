Advertisement

لبنان

دبوسي: مبادرات وزارة الأشغال تشكل تحولاً استراتيجياً لدعم النهوض الاقتصادي في طرابلس

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:22
أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، في بيان، عن تقديره العالي لمبادرة الوطنية التي عبّر عنها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في خلال حفل الذكرى الثمانين لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط، بدعوته السيد محمد الحوت إلى شمول مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات ضمن خطة تسيير رحلات "فلاي بيروت" الجديدة".
وقال:" إنّ هذه الدعوة تعبّر عن رؤية استراتيجية متوازنة تُعيد الاعتبار إلى مطار الرئيس رينه معوض في  القليعات عكار ودوره الحيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الشمال، وتؤكّد التوجّه الوطني نحو توزيع فرص التنمية على مختلف المناطق اللبنانية".

كما  أعرب دبوسي عن تقديره  ل"الجهود المتميزة التي يبذلها الوزير رسامني في تطوير البنى التحتية والمرافئ والمطارات وقطاع النقل العام في لبنان"، مشيداً بما يطرحه من "رؤى وخطط، ولا سيّما في ما يتصل بتحديث مطار رفيق الحريري الدولي وإعادة تفعيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات – عكار، معتبراً أنّ ذلك يشكّل تحوّلاً استراتيجياً في النهج التنموي المتوازن، ويعزّز موقع طرابلس الكبرى كشريكٍ أساسي في مسار النهوض الاقتصادي الوطني".

كما نوه دبوسي بدور السيد محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة " طيران الشرق الأوسط"، في تطوير قطاع الطيران اللبناني، معتبراً "أنّ خططه المستقبلية – بما فيها إعادة دور بيروت كمركز صيانة للشركات الأجنبية، وإطلاق خدمة "فلاي بيروت" للرحلات منخفضة التكلفة مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة – تمثّل نموذجاً للقيادة الطموحة والمبادرة الوطنية في تطوير خدمات القطاع الخاص".
 
