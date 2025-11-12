Advertisement

لبنان

توقيف شخصين في البترون... إليكم ما عثرت عليه شرطة البلدية داخل سيارة "مرسيدس"

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:48
أوقفت شرطة بلدية الهري - البترون،  سيارة "مرسيدس" ليلا ، حيث عثرت بحوزة ركّابها على كمية من المواد المخدرة والممنوعات.
وقد تبين أن شخصين من بينهم مطلوبان بمذكرات توقيف عدة تتعلق بعمليات سرقة وإطلاق نار في فترات سابقة.
وقد تم تسليم الموقوفون والمضبوطات إلى شعبة المعلومات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وناشدت البلدية الاهالي، مثمنة  "حرصهم ومساهمتهم في الحفاظ على أمن وسلامة البلدة  ويشكلان عنصرا أساسيا في دعم جهود البلدية"، وطلبت "التواصل مع أحد عناصر شرطة البلدية أو مع رئيس البلدية في حال ملاحظة أي حركة أو تصرف مريب، بخاصة إن تعاونكم أساس في ضمان أمن وسلامة الجميع".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24