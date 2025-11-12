سلسلة لقاءات لسلام

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام اليوم، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي قال على الاثر: "كان اللقاء مناسبة لنقاش الأوضاع الاقتصادية والمالية" ووضعت "بالتطورات المتعلقة بلجنة الاقتصاد النيابية، وكان تركيز من قبلي على موضوع الودائع وأبلغت دولته انه قبل التعافي في الموضوع الاقتصادي يجب أن تكون هناك خطة معقولة تعطي حقوق للمودعين، وكان هناك تجاوب من رئيس الحكومة بأن الـ"Haircut"، يؤذي الاقتصاد، وأنا لن اسير بهذا الموضوع ولدي خطة تقدمت بها في شهر شباط الماضي وهو على علم بذلك، كما أنّ فريق رئيس الحكومة يعمل على تحضير خطة وعندما تصل الخطط إلى المجلس النيابي سيكون هناك نقاش بنّاء، ولكن أكّدت اليوم ما أبلغته لوفد ووفد الخزانة الاميركية، بأنّ كل ركيزة للتعافي الاقتصادي هو تعافي للمصارف والحفاظ على حقوق المودعين كاملة".كذلك استقبل الرئيس سلام الوزير والنائب السابق ميشال فرعون يرافقه الدكتور أنطون مسرّة.بعد اللقاء قال فرعون: "وجهنا دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة فى اللقاء التشاوري الذي يعقد في ٢٨ الشهر الحالي في متحف روبير تمهيدا لاصدار الجزء الثاني من كتاب بعنوان: حياد الرسمي في اطار "حياد لبنان واللبنانيين أقفال لبنان الساحة والساحات".وأوضح فرعون أنّ الزيارة تأتي في إطار استكمال المبادرة التي بدأت سنة 2023 بمشاركة النّمسا وصدر عنها كتاب: "لبنان والنمسا خبرات مقارنة، حياد لبنان الرسمي في إطار جامعة "، وتأتي الدعوة ومشاركة دولة الرئيس استنادًا إلى خطاب القسم و البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ من أجل الإعداد لمؤتمر مبني على لقاء تشاوري، ومن ثم إصدار الجزء الثاني للكتاب بعنوان: "حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات" بمشاركة النمسا وخبراء وجامعيين لبنانيين عن حياد لبنان الرسمي في التطبيق وفي الثقافة والذاكرة والتربية".كما تم التطرّق إلى دقّة المرحلة التي تحتاج إلى تطبيق القرارات التي تخص حصريّة السلاح والاصلاحات المالية .كما استقبل الرئيس سلام رئيس جامعة العربية البروفيسور وائل نبيل عبد السلام ورئيس مجلس أمناء وقف البر والاحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس سلام ووجهنا له دعوة لحضور عيد الـ٦٦ لتأسيس الجامعة الذي سيقام في حرمها في منطقة الدبية في ١٨ الشهر الحالي"، وكانت فرصة لإجراء "جولة أفق ناقشنا فيها الكثير من الأمور التربوية والثقافية والوطنية".واستقبل سلام لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة والمديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي هاجر الهداوي. وتم خلال اللقاء البحث في شؤون التعاون المشترك.