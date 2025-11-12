Advertisement

لبنان

زيارة لبن فرحان إلى لبنان؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:01
نفت مصادر قصر بعبدا لـ"لبنان24" ما يُشاع عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، اليوم الأربعاء، إلى بيروت.
وأكدت المصادر أن لا زيارة ولا شيء من هذا القبيل حالياً.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24