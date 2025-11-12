Advertisement

لبنان

جعجع رداً على قاسم: هذا التوضيح لا يأتي إلا حفاظًا على مصداقيتك

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1441330-638985533692621346.jpg
Doc-P-1441330-638985533692621346.jpg photos 0
ردّ رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، حول أنّ "الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني"، فقال:
"شيخ نعيم، حفاظًا على مصداقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد أنّ البند الثالث من القرار 1701 يؤكد على "بسطُ سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف".

أضاف: "كما تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، أي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية".
 
وتابع جعجع قائلاً: "ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على "تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني كما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: "تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان".

وأكد أنّ "نصّ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على "الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله".

وختم جعجع كلامه بالقول: "من جديد، شيخ نعيم، إنّ هذا التوضيح لا يأتي إلا حفاظًا على مصداقيتك، لا أكثر ولا أقل".
