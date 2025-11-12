Advertisement

لبنان

الرئيس عون: "حزب الله" لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:51
Doc-P-1441348-638985563487624441.jpg
Doc-P-1441348-638985563487624441.jpg photos 0
قال رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، إنّ "الدعوة إلى حوار قبل الانتخابات النيابية هو بمثابة "حوار طرشان"، وهناك إصرار مني ومن الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على إجرائها في موعدها".
وأضاف الرئيس عون أمام وفد من نقابة المحررين، أنّ "الكلام عن "تلزيم" لبنان لسوريا غير مبرّر ولا داعي له، وحقوق المودعين خط أحمر لا تفريط بها".
 
 
وأشار إلى أنّ "لبنان بانتظار ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة على خيار التفاوض لتحرير الأرض، ومنطق القوة لم يعدّ ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق".
 
 
وتابع الرئيس عون أنّ "حزب الله" لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش يقوم بعمل جبّار في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية".
 
 
سفراء
 
وفي سياق منفصل، التقى الرئيس عون أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج ضمن التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، وهم: ميرنا الخولي (أستراليا)، جيمي الدويهي (المجر)، علي قرانوح (السعودية)، وحازم عبد الصمد (تشيلي).
 
وقد زوّدهم بتوجيهاته، مؤكّدًا أهمية التواصل مع الجاليات اللبنانية في هذه الدول والاهتمام بشؤونها ورعاية مصالحها، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول المعتمدين لديها.
وشكر السفراء الأربعة الرئيس عون على الثقة التي أولاه إياها مجلس الوزراء، مؤكدين التزامهم بالعمل لما فيه مصلحة لبنان وخدمة صورته في الخارج.
 
Group of five people standing in a formal office setting with wooden furniture and bookshelves in the background. A Lebanese flag is visible on the wall. The central figure is a man in a dark blue suit with a red tie, flanked by four others: a man in a dark suit with red tie on the left, a woman in a black suit and white blouse in the center-left, another man in a dark suit with blue tie in the center-right, and a man in a dark suit with burgundy tie on the right. They all stand posed with hands at sides or clasped, on a patterned rug.
