الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان

أصدر رئيس في بياناً اليوم، طالب فيه كل المسؤولين والمعنيين "بالعمل وبكل الإمكانات المتاحة لتهيئة الظروف المناسبة للاستفادة بشكل فعلي وجيد من موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لإستقبال الحبر الأعظم البابا ".وشدد على أن" القطاع السياحي وكل القطاعات الاقتصادية تتطلع بأمل لأن يكون موسم عيدي الميلاد ورأس السنة موسماً مزدهراً، انطلاقاً من ثقتها بقدرة لبنان على استقطاب المغتربين اللبنانيين والزوار العرب والأجانب"، مشيراً إلى أن" هذا الموسم مهم جداً على صعيد النشاط الإقتصادي ويشكل جزءاً كبيراً من مداخيل المؤسسات السياحية".وإذ نبه الأشقر من خسارة الموسم، "وهي خسارة تتراكم فوق خسائر مسجلة لسنوات مضت"، أكد أن النقابات السياحية" لديها ثقة كبيرة بالعهد وبالحكومة من أجل ترسيخ الاستقرار والظروف الملائمة للإحتفال بالأعياد المجيدة".وختم الأشقر بتوجيه دعوة بإسم النقابات السياحية الى الدولة والجهات المعنية "للعمل على وقف الاستنزاف الحاصل والتهديدات المستمرة للبنان والخوف من حصول حرب جديدة".