22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان
Lebanon 24
12-11-2025
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر رئيس
اتحاد النقابات السياحية
في
لبنان
بيار الأشقر
بياناً اليوم، طالب فيه كل المسؤولين والمعنيين "بالعمل وبكل الإمكانات المتاحة لتهيئة الظروف المناسبة للاستفادة بشكل فعلي وجيد من موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لإستقبال الحبر الأعظم البابا
لاوون
الرابع عشر
".
Advertisement
وشدد على أن" القطاع السياحي وكل القطاعات الاقتصادية تتطلع بأمل لأن يكون موسم عيدي الميلاد ورأس السنة موسماً مزدهراً، انطلاقاً من ثقتها بقدرة لبنان على استقطاب المغتربين اللبنانيين والزوار العرب والأجانب"، مشيراً إلى أن" هذا الموسم مهم جداً على صعيد النشاط الإقتصادي ويشكل جزءاً كبيراً من مداخيل المؤسسات السياحية".
وإذ نبه الأشقر من خسارة الموسم، "وهي خسارة تتراكم فوق خسائر مسجلة لسنوات مضت"، أكد أن النقابات السياحية" لديها ثقة كبيرة بالعهد وبالحكومة من أجل ترسيخ الاستقرار والظروف الملائمة للإحتفال بالأعياد المجيدة".
وختم الأشقر بتوجيه دعوة بإسم النقابات السياحية الى الدولة والجهات المعنية "للعمل على وقف الاستنزاف الحاصل والتهديدات المستمرة للبنان والخوف من حصول حرب جديدة".
مواضيع ذات صلة
شادي السيّد يطالب بكشف ملابسات مقتل عمر الأشقر
Lebanon 24
شادي السيّد يطالب بكشف ملابسات مقتل عمر الأشقر
12/11/2025 20:09:15
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حركة حماس: إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة
Lebanon 24
المتحدث باسم حركة حماس: إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة
12/11/2025 20:09:15
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: حماس وإسرائيل يعتزمان مناقشة "تهيئة الظروف المناسبة" لإتمام صفقة التبادل
Lebanon 24
إعلام مصري: حماس وإسرائيل يعتزمان مناقشة "تهيئة الظروف المناسبة" لإتمام صفقة التبادل
12/11/2025 20:09:15
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادًا للحرب.. دولة تحتفل مبكرا بعيد الميلاد
Lebanon 24
استعدادًا للحرب.. دولة تحتفل مبكرا بعيد الميلاد
12/11/2025 20:09:15
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية
اتحاد النقابات
بيار الأشقر
رئيس اتحاد
الرابع عشر
لبنان وا
لبنان
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي
Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي
12:19 | 2025-11-12
12/11/2025 12:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار
12:13 | 2025-11-12
12/11/2025 12:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"
Lebanon 24
بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"
11:47 | 2025-11-12
12/11/2025 11:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟
11:44 | 2025-11-12
12/11/2025 11:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-11-12
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
12:19 | 2025-11-12
وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي
12:13 | 2025-11-12
قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار
11:47 | 2025-11-12
بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"
11:44 | 2025-11-12
أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟
11:21 | 2025-11-12
بعاصيري: الشكر للحوت على تبنيه اقتراح دعم المدرسة الرسميّة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 20:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24