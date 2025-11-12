كرامي تجدد الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم تطوير التعليم في لبنان

Advertisement

وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومديرة في ميساء ضاوي هاشم ، تجديد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين المجلس الثّقافي البريطاني ووزارة التّربية والتّعليم العالي، في إطار برنامج English and School Education ، بهدف دعم تطوير النّظام التّربويّ ، وتعزيز القيادة المدرسيّة، وترسيخ مبدأ التعليم الدامج والمنصف في جميع أنحاء لبنان.وتجسّد الاتّفاقية الجديدة استمرار التّعاون الأمد بين الوزارة والمجلس الثّقافي البريطاني، بما يعكس الالتزام المشترك بتوفير تعليم دامج، منصف وعالي الجودة، يمكّن الشباب اللّبنانيين من تحقيق إمكاناتهم والإسهام في التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للبلاد.من خلال هذه الشّراكة، سيواصل الطرفان جهودهما المشتركة في مجالات تمكين السّياسات التّربويّة، وتطوير القيادة المدرسيّة، وتحسين المناهج، وتعزيز تعليم اللّغة الإنجليزيّة، ودعم استراتيجيّات الدّمج. كما سيُسهم التّعاون في توفير فرص التّطوير المهني لقادة المدارس والمعلمين في المدارس الرّسميّة اللّبنانية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات اللّازمة لتحقيق مخرجات تعلّميّة أفضل.وفي خلال حفل التّوقيع، تحدّثت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان ميساء ضاوي هاشم وقالت: "نفتخر بتجديد شراكتنا الاستراتيجيّة مع وزارة التّربية والتّعليم العالي في إطار برنامج " English and School Education". فهذه الشراكة تُبنى على الجهود المشتركة لتحسين جودة التّعليم، وتمكين قادة المدارس، وتعزيز الدّمج في النّظام التّربويّ اللّبناني. نعمل معاً لضمان حصول كلّ متعلّم على تعليم عالي الجودة ودامج يفتح أمامه آفاق الفرص والتّقدّم الاجتماعيّ والتّنمية المستدامة".وقالت وزيرة التّربية والتّعليم العالي الدكتورة ريما كرامي،: " لطالما كان المجلس الثقافيّ البريطانيّ شريكًا موثوقًا به لوزارة التّربية على مدى سنواتٍ طويلة، وسنواصل معًا بناء قدرات الكوادر التّربويّة، وتمكين مدارسنا، وإلهام جيلٍ قادرٍ على الإسهام في صياغة مستقبل لبنان".الجدير ذكره أن برنامج «English and School Education» التابع للمجلس الثقافيّ البريطانيّ يُواصل دعمَ تطوير تعليم اللّغة الإنجليزيّة، وتعزيزَ القيادة التربويّة، وترسيخَ مبادئ التعلّم الدامج، وذلك بالشراكة مع وزارة التّربية والتّعليم العالي والمركز التّربويّ للبحوث والإنماء. ويأتي هذا التّعاون انسجامًا مع أولويّات النّظام التربويّ الوطنيّ في لبنان، وتجسيدًا للدّعم المستمرّ والطويل الأمد الّذي تقدّمه المتّحدة للقطاع التّربويّ في لبنان، إسهامًا في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. (الوكالة الوطنية)