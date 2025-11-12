جابر يعلن عن مشروع زيادة التعويضات العائلية للمتقاعدين بنسبة 20%

Advertisement

استقبل ياسين جابر وزير المالية محمد يسر برينه الذي يشارك في المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة المنعقد في ، وعقدا اجتماعا أجريا في خلاله جولة أفق حول العلاقات – السورية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في عدد من مجالات الاستثمار.وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في ، "نظرا لما يتميّز به من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصا وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماما في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها".وكان الوزير جابر التقى النائب السابق شامل روكز بوصفه عميدا متقاعدا والعميد بسام ياسين بوحثا معه في مطالب المتقاعدين لناحية رفع التعويضات التي يتقاضونها، وقد أبلغهم الوزير جابر ان قد أعدت مشروع مرسوم بزيادة التعويضات العائلية بنسبة 20 في المئة تحقيقاً للعدالة بين الخاضعين للضمان الاجتماعي وموظفي الملاك في القطاع العام، وتم ارساله الى مجلس الخدمة المدنية، كما وأن الوزارة تدرس حاليا إمكانية دفع التعويضات المدرسية للمتقاعدين العسكريين بنسبة 100 في المئة أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية. كما وأنها تدرس أيضا موضوع الرواتب والاجور لجميع العاملين في القطاع العام".واستقبل جابر سفير دولة قطر لدى لبنان سعود آل ثاني، وتم إستعراض للعلاقة بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها".