لبنان
جابر يعلن عن مشروع زيادة التعويضات العائلية للمتقاعدين بنسبة 20%
Lebanon 24
12-11-2025
|
09:00
استقبل
وزير المالية
ياسين جابر وزير المالية
السورية
محمد يسر برينه الذي يشارك في المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة المنعقد في
بيروت
، وعقدا اجتماعا أجريا في خلاله جولة أفق حول العلاقات
اللبنانية
– السورية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في عدد من مجالات الاستثمار.
وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في
سوريا
، "نظرا لما يتميّز به
لبنان
من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصا وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماما في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها".
وكان الوزير جابر التقى النائب السابق شامل روكز بوصفه عميدا متقاعدا والعميد بسام ياسين بوحثا معه في مطالب المتقاعدين لناحية رفع التعويضات التي يتقاضونها، وقد أبلغهم الوزير جابر ان
وزارة المالية
قد أعدت مشروع مرسوم بزيادة التعويضات العائلية بنسبة 20 في المئة تحقيقاً للعدالة بين الخاضعين للضمان الاجتماعي وموظفي الملاك في القطاع العام، وتم ارساله الى مجلس الخدمة المدنية، كما وأن الوزارة تدرس حاليا إمكانية دفع التعويضات المدرسية للمتقاعدين العسكريين بنسبة 100 في المئة أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية. كما وأنها تدرس أيضا موضوع الرواتب والاجور لجميع العاملين في القطاع العام".
واستقبل جابر سفير دولة قطر لدى لبنان سعود
بن عبد العزيز
آل ثاني، وتم إستعراض للعلاقة بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها".
لبنان
إقتصاد
وزارة المالية
بن عبد العزيز
وزير المالية
عبد العزيز
اللبنانية
السورية
بيروت
العزيز
