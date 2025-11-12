هاني يزور قضاء جزين ويلتقي البلديات والفاعليات الزراعية

Advertisement

استكمالا لزيارة الى ومنطقتها، أقيم لقاء عام في قاعة مار في قيتولي، بمشاركة البلديات والمخاتير والفاعليات والتعاونيات والنقابات الزراعية في .كما تم زرع اشجار صنوبر في نشاط اعادة التشجير في احراج قيتولي والممول من ،ثم اقيم غداء قروي في الحرج على شرف المدعوين .وزار الوزير هاني مع الوفد المرافق دير الرهبنة الانطونية في قطين وتعاونية BBalady في بلدة عازور.واخيرا، أختمت الزيارة في معصرة فارس لزيت في بلدة لبعا. (الوكالة الوطنية)