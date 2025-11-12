Advertisement

لبنان

هاني يزور قضاء جزين ويلتقي البلديات والفاعليات الزراعية

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:30
استكمالا لزيارة وزير الزراعة نزار هاني الى جزين ومنطقتها، أقيم لقاء عام في قاعة مار جرجس في قيتولي، بمشاركة البلديات والمخاتير والفاعليات والتعاونيات والنقابات الزراعية  في قضاء جزين.
كما تم زرع اشجار صنوبر في نشاط اعادة التشجير في احراج قيتولي والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية ،ثم اقيم غداء قروي في الحرج على شرف المدعوين .

وزار الوزير هاني مع الوفد المرافق دير الرهبنة الانطونية في قطين وتعاونية BBalady في بلدة عازور.

واخيرا، أختمت الزيارة في معصرة فارس لزيت الزيتون في بلدة لبعا. (الوكالة الوطنية)
 
