لبنان

الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة نتائج محادثاته في قبرص حول استجرار الكهرباء

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:06
Doc-P-1441380-638985640647051855.jpeg
Doc-P-1441380-638985640647051855.jpeg photos 0
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصربعبدا،وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي اطلعه على مضمون المحادثات التي اجراها  في قبرص والتي تناولت مسألة استجرار الكهرباء من قبرص للمساهمة في التخفيف من ازمة التغذية الكهربائية في لبنان وذلك استكمالا للمحادثات التي سبق ان اجراها الرئيس عون مع  نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الى الجزيرة في تموز الماضي.
كما تطرق البحث الى عمل الوزارة في مجال اختصاصاتها.
 
