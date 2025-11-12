"الأشغال" تواصل أعمال التزفيت

Advertisement

تُواصل أعمال التزفيت على المسلك للطريق الساحلي بين ونهر إبراهيم، بعدما أُنجز جزءٌ من الأشغال خلال ليلة أمس، وذلك في إطار الخطة المستمرة لتأهيل الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية على مختلف المحاور الحيوية.وتنفذ هذه الأعمال بإشراف مباشر من الوزارة عبر إحدى الشركات المتعهّدة، خلال ساعات الليل الممتدة بين التاسعة مساء والخامسة فجرا، بهدف تفادي الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية. وخلال فترة التنفيذ، سيتم تحويل السير نحو الطريق البحرية باتجاه بصورة مؤقتة.ودعت الوزارة المواطنين الكرام إلى التعاون والتقيّد بتعليمات عناصر وإرشاداتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة في موقع الأشغال، حرصًا على سلامتهم وتسهيل حركة المرور.وتأتي هذه الأعمال ضمن يرنامج تحسين البنية التحتية للطرق الذي تتابعه بشكل متواصل، بهدف رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية في مختلف المناطق اللبناني.