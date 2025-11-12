Advertisement

لبنان

"الأشغال" تواصل أعمال التزفيت

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:30
تُواصل وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال التزفيت على المسلك الغربي للطريق الساحلي بين جبيل ونهر إبراهيم، بعدما أُنجز جزءٌ من الأشغال خلال ليلة أمس، وذلك في إطار الخطة المستمرة لتأهيل الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية على مختلف المحاور الحيوية.
وتنفذ هذه الأعمال بإشراف مباشر من الوزارة عبر إحدى الشركات المتعهّدة، خلال ساعات الليل الممتدة بين التاسعة مساء والخامسة فجرا، بهدف تفادي الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية. وخلال فترة التنفيذ، سيتم تحويل السير نحو الطريق البحرية باتجاه بيروت بصورة مؤقتة.

ودعت الوزارة المواطنين الكرام إلى التعاون والتقيّد بتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة في موقع الأشغال، حرصًا على سلامتهم وتسهيل حركة المرور.

وتأتي هذه الأعمال ضمن يرنامج  تحسين البنية التحتية للطرق الذي تتابعه بشكل متواصل، بهدف رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية في مختلف المناطق اللبناني.
 
