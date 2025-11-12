Advertisement

لبنان

صورة لمروّج مخدرات في مدينة لبنانية.. إليكم هويته

Lebanon 24
12-11-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1441402-638985678540716405.jpeg
Doc-P-1441402-638985678540716405.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
Advertisement
 

إستكمالا للإجراءات التي تنفذّها المديريّة العامّة لأمن الدولة لتعقّب شبكات مروّجي المخدرات ، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية بتاريخ 12/11/2025، اللبناني (ع. ح.) بجرم تعاطي وترويج المخدرات.


وخلال التحقيق، إعترف الموقوف بشرائه مواد مخدّرة من نوع كبتاغون وحشيشة الكيف من داخل مخيّم عين الحلوة، وترويجها في مدينة صيدا، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"مروّج مخدرات" في منطقة لبنانية.. شاهدوا صورته!
lebanon 24
13/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب أحد المقاهي... توقيف مروّج مخدرات
lebanon 24
13/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
lebanon 24
13/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
lebanon 24
13/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية الجنوب

قسم الإعلام

عين الحلوة

أمن الدولة

عين الحلو

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2025-11-12
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24