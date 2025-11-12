صورة لمروّج مخدرات في مدينة لبنانية.. إليكم هويته

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

Advertisement



إستكمالا للإجراءات التي تنفذّها المديريّة العامّة لأمن الدولة لتعقّب شبكات مروّجي المخدرات ، أوقفت الإقليمية بتاريخ 12/11/2025، اللبناني (ع. ح.) بجرم تعاطي وترويج المخدرات.